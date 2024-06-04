赴爛尾景區橫渡急流　兩遊客遭沖走身亡

兩名遊客周日（2日）在浙江台州黃岩區嶼頭鄉石人峽野外橫渡溪流時，被急流沖走失蹤，官方指事發地為爛尾荒廢景區。黃岩區應急管理局周二（4日）通報，當日早上10時許搜救人員找到兩名失蹤者，但已無生命體徵，善後相關工作正在進行中。

事發時，一男一女的遊客在石人峽溪流處，借助繩索橫渡，兩岸有人拽住繩子協助他們。但女子突然失去重心，支撐不住被湍流沖倒，男子上前救助不慎也被沖倒。兩人緊抓繩索，僵持了一至兩分鐘，兩岸協助人員嘗試將他們救起未果。此後繩索疑似斷開，兩人消失在水流中，現場有人驚叫。

黃岩區接報後組織應急管理、公安、衞健、消防救援、屬地政府及社會專業救援力量等搜救，但因該處環境複雜，地勢陡峭，水流湍急，救援工作面臨困難。石人峽景區徒步路線在多個社交平台被推薦，但官方知情人士透露，石人峽景區從未正式建成開放。另有人質疑組織者的戶外運動專業水平，專家指出橫渡的繩索只設置保護繩，沒有牽引繩，導致兩人被沖走後形成業內稱為「死亡V字」的被動局面，輔助人員幾乎不可能將落水的兩人拉起。