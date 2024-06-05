AI項目抄襲中國開源模型　美國史丹福大學團隊致歉

由美國加州史丹福大學人工智能（AI）團隊開發的Llama3-V近日被發現疑似抄襲內地清華大學與AI公司面壁智能的開源模型MiniCPM-Llama3-V2.5，引發外界關注。史丹福團隊兩名作者周二（6月4日）承認他們確實存在抄襲行為，並對此正式道歉，承諾將撤下所有Llama3-V模型。

該史丹福團隊最初在上周三（5月29日）上宣傳只需500美元（約3,900港元）就可訓練出一個超越GPT-4V的SOTA多模態大模型。但隨即就有網民發現，團隊的Llama3-V模型使用的模型結構和程式碼與面壁智能不久前發布的MiniCPM-Llama3-V2.5極為相似，僅修改部分變數名稱。面壁智能團隊周日（6月2日）確認，史丹福的模型不僅能辨識出「清華簡」中的戰國古文字，連錯誤的辨識結果都與MiniCPM模型完全一致。由於上述古文字數據從未公開，因此證實了抄襲事實。

面壁智能行政總裁李大海表示，公司對這件事深表遺憾。一方面感慨這也是一種受到國際團隊認可的方式，另一方面呼籲大家共建開放、合作、有信任的社區環境。史丹福大學電腦科學家曼寧（Christopher David Manning）發文譴責抄襲行為，並對中方的MiniCPM開源模型表示讚揚。