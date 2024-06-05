南海休漁期嚴打非法捕撈　扣查2.1萬公斤魚獲

自上月南海伏季休漁以來，廣東省海洋綜合執法隊伍加大休漁執法力度，嚴打涉漁「三無」（無船名船號、無船籍港、無船舶證書）船舶等非法捕撈行為。廣東省海洋綜合執法總隊周一（3日）表示，其直屬三支隊當日凌晨在湛江市南三鎮大王廟附近造船廠扣查4艘違法拖螺船，以及約700袋重2.1萬公斤的魚獲。

通報稱，根據前期線索並綜合分析研判，執法人員周日（2日）下午鎖定上貨黑點為南三鎮大王廟附近造船廠，一方面派員實施陸路攔截，同時實施海上包抄。周一凌晨4時30分，陸上執法人員發現有非法捕撈船舶在該船廠靠岸卸貨，即時通知海上執法組封鎖海上通道，實施包抄堵截。陸上執法組翻越該廠大門，一舉查獲2艘正在卸載的非法拖螺船。經現場取證後，執法人員再在南三鎮大王廟附近海域查獲另外2艘非法拖螺涉漁「三無」船舶。各違法船舶已扣回公物倉作進一步調查處理，公安部已介入刑事偵查。

內媒周二（4日）從海南海警局獲悉，休漁首月，該局共派出艦艇764艘次、航程6,321海里，查辦24宗涉漁案件，抓獲27名涉案人員，沒收7,500多公斤魚獲。該局按照漁業法、海警法和海洋伏季休漁制度規定，實施網格化管理，重點打擊「電毒炸」、「絕戶網」等滅絕式捕撈活動，嚴肅查處漁船非法載客出海，偽造、變造、套用船名船號等違法行為。