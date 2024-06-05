今春全國平均氣溫12.3℃　破歷史同期紀錄

國家氣候中心近日發布消息，今年春季全國氣候總體呈現暖濕特徵，平均氣溫為歷史同期最高，南方多站日最高氣溫達到或超過歷史極值。北方冷空氣次數則偏多，氣溫波動起伏大。全國降水量總體偏多，但空間分布不均。

據通報，今春有14次區域暴雨過程襲擊中國，較常年同期明顯偏多；南方強對流天氣頻發，局部區地影響重；西南地區出現冬春連旱，進入5月後緩解。4月以來，黃淮江淮地區氣象乾旱露頭並發展，目前仍存在中度及以上等級氣象乾旱。西北太平洋及南海在今春共生成兩個颱風，生成數量接近常年同期，期間未有颱風登陸中國。

今年3至5月全國平均氣溫12.3℃，較常年同期的10.9℃偏高，為1961年以來同期最高。季內除3月上旬氣溫偏低0.8℃以外，其餘各旬氣溫均偏高，其中5月下旬氣溫偏高1.1℃，為1961年以來同期第3高。4月2至7日的暴雨過程為1961年以來同期第8強，受其影響廣東大部等地累計降水量100至250毫米，局部地區超過250毫米，湖南茶陵的203.2毫米和廣東始興的145.3毫米日降水量超過極端閾值。