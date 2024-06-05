憂第五縱隊破壞　台軍憲兵協防關鍵設施　

台海局勢日益嚴峻之際，戍守石油、水電及通訊等關鍵基礎設施，成為台軍防衞作戰的考慮事項。有指台軍規劃部署憲兵於戰時配合警察守衞關鍵基礎設施，防止潛伏的第五縱隊趁機破壞。

台灣國防部周二（4日）回應指，台軍平時運用「區域聯防」機制，規劃常備部隊防護兵力結合地方政府、憲兵、警察、消防及調查局等單位，共同遂行關鍵基礎設施防護與危機處理。戰時由重要目標防護部隊進駐，負責統籌關鍵基礎設施防護單位內保警、民防團隊、特種防護團等單位，確保設施安全。有知情台灣官員透露，外來移民人口不斷增加及黑幫分子受到收買，台灣內部潛藏大量第五縱隊，由憲兵協防關鍵基礎設施能更有效應對。因應第五縱隊可能滲透破壞，義務役役期恢復一年後，憲兵員額預計增至1.1萬人，強化實彈射擊能力並針對關鍵基礎設施防衞部署。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，歐洲國家已有結合警察、憲兵守衞關鍵基礎設施的計劃。他引述傳媒披露的資料，滲透台灣的第五縱隊至少5,000人。台灣許多電廠鄰近海邊，破壞分子可能從海上突襲，防衞關鍵基礎設施的海巡或憲兵可機動應變。