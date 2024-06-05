烏和談條件仍不具備　華按自身立場決定是否與會

中國已公開表示擬不出席瑞士舉辦的烏克蘭問題和平峰會，中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（4日）與土耳其外長費丹在北京共同會見記者時，闡述中方對解決烏克蘭危機的基本主張。他表示，雖然現在和談的條件仍不具備，但中方致力於和平的努力一刻也不會停歇，只要有一線希望就要全力去爭取。

王毅稱在烏克蘭問題上，中國的立場就是勸和促談，堅定不移，一以貫之；重申各國主權、領土完整應得到尊重，一切有利於和平解決危機的努力都應支持。中方鼓勵和支持世界上一切有助緩和局勢、實現和平的各種倡議和努力，重視瑞士為籌備和會所做工作，多次向瑞方提出建設性意見，瑞士方面亦積極評價。他強調，當今世界各種會議很多，能否參加和怎麼參加，中方將根據自身立場自主決定。

中方認為在烏克蘭危機上，世界需發出更多客觀、平衡、富積極意義和建設性的聲音。中國和巴西最近聯名發表關於推動政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，強調遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。王毅指出，土耳其方面也歡迎「六點共識」，一周內已有45積極回應，其中26國確認加入或認真研究加入方式，俄烏兩個主要當事方也肯定共識大部分內容。他認為，支持「六點共識」的國家愈多，召開真正和會的日子就愈近。