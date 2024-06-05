施工地盤坍塌3死　報告倡追究實習生刑責被質疑孭鑊

山東省濟南市歷城區一個中心城區雨污合流管網改造和城市內澇治理大明湖排水分區項目，去年底在施工作業過程中發生坍塌事故，造成3名工人死亡。調查報告建議對3人追究刑責，包括一名實習生，引起關注。官方回應稱，因該實習生未及時送達重要法律文書，次日便出事。

大明湖排水分區項目去年12月30日早上7時許發生坍塌事故，直接經濟損失逾600萬元人民幣（約660萬港元）。濟南市應急管理局近日發布相關調查報告，認定這是一宗因現場管理人員違規組織施工作業、施工單位管理混亂、行業監管部門履職不到位導致的較大生產安全責任事故。報告顯示施工隊伍技術員路某英和四工區項目部項目質量員（實習生）王某璞已被司法機關採取強制措施，並建議將施工隊伍負責人王某法移送司法機關處理。

報告稱，該實習生因未及時將重要停工指令傳達到施工隊伍，對事故發生負有主要責任，涉嫌重大責任事故罪被建議由司法機關追究刑責。報告引起網民熱議，有人質疑實習生是否替事故「背鍋」。歷城區應急管理局工作人員周一（3日）回應指，如仔細看報告，就能發現是因一個重要法律文書交辦給該實習生，讓他當日送達，但因他個人原因沒送達，第二天就發生事故。有律師解讀指出，誰犯錯誰買單，實習生身份不應成為免於處罰的前置條件。