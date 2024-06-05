多人將國家機密上傳雲端遭問責　國安部提醒風險

隨着網絡雲功能不斷普及，雲端數據成為境外間諜情報機關關注的重點。中國國家安全部周三（5日）發文稱，一些單位和個人為圖方便快捷，將敏感訊息或涉密事項上傳至雲端，造成相關敏感涉密訊息數據在互聯網上「裸奔」，給境外間諜情報機關網絡竊密帶來可乘之機。

國家保密行政管理部門近年公布多宗違規雲存儲國家秘密的案例，相關責任人在未經保密審查下，將涉密資料上傳至網絡，事後均受到嚴肅問責處理。其中某省直單位工作人員李某，利用自己的網盤私自保存機密級涉密資料；某縣級機關工作人員楊某為方便工作，擅自將收集到的大量文件資料上傳至網盤並回家下載使用，包括1份機密級文件、2份秘密級文件；某縣領導幹部方某在未經保密審查下，要求辦公室員工將包含1份秘密級文件在內的15份文件材料上傳到網盤，並設置為分享模式供有關人員瀏覽。

國安部指出，上述案例反映使用者保密意識淡薄、僥倖心理作祟，是導致雲存儲失洩密的重要原因。文章提醒，在日常工作生活中使用互聯網處理個人事務時，需從操作層面加強相應安全防護，如嚴禁涉密訊息上網、做好敏感訊息保護、進行網盤內容加密、及時維護帳號密碼以及謹慎選擇「自動備份」。