暴雨致11條河流現超警洪水　逾2.3萬人受災

廣西壯族自治區受連日強降雨影響，周一至周二（3日至4日）全區14個地級市中，13市的60個縣市區221個鄉鎮有暴雨，78個縣市區330個鄉鎮有大雨。至周二下午，黔江支流馬來河等11條河流11個站出現超警0.01至2.23米洪水；其中黔江支流馬來河、桂江支流富群水出現5至10年一遇的超警洪水。本輪強降雨造成廣西電網24條10千伏及以上主線線路跳閘停運，約11萬用戶受影響。

周日（2日）以來，廣西大部分地區下大雨、局部地區有特大暴雨，最大降雨量為來賓興賓石陵鎮290.6毫米，河池鳳山鳳城鎮24小時降雨量264.2毫米，1小時降雨量最大為崇左江州太平街道109.1毫米。北海市鐵山港區周二晚遭大暴雨侵襲，港區四號路部分路段積水超過1.2米，消防救援支隊接報有民眾被積水所困，在四號路與七號路交叉路口附近發現3輛私家車被淹，利用橡皮艇將9人疏散至安全地帶，又在附近一處低窪廠房門口救起一名男子。據氣象監測，周日下午4時起24小時內，廣西全區3市的6縣市區出現洪澇災害，造成2.3萬多人受災，緊急疏散安置138人。

廣西玉林市氣象台周三（5日）上午繼續發布暴雨紅色預警信號，玉林水文中心也升級發布洪水黃色預警。當日凌晨3時以來，玉林玉州城北已出現144毫米降雨，由於城區多處路段積水，部分中小學和幼兒園當日停課半天。中央氣象台周三繼續發布暴雨黃色預警，預計廣西東部、廣東西部依舊是降雨重點關注地區，局部地區降雨量可達100至140毫米。周五（7日）起南方雨帶將北抬，長江中下游以南大部地區將有雨。北方地區未來3天受西風帶系統影響，華北、東北地區多陣雨或雷陣雨。