劇組醫院內拍短劇　要求病人家屬「哭小聲點」

河南省鄭州新鄭市華信民生醫院內近日有疑似劇組在拍攝期間，竟要求在深切治療病房（ICU）內的患者家屬哭泣時降低聲浪，事件引發熱議。涉事家屬稱，事發至今院方沒有人跟他溝通過或道歉。

網傳影片顯示，在醫院內ICU區域不遠處，有疑似劇組工作人員架起燈光，照着一張病床，旁邊有拍攝設備。發文者余先生稱，其姊姊當時在哭，劇組竟要求她聲音小點，不要影響拍攝。余先生周一（6月3日）告訴記者，事發於上周五（5月31日），當天其母在ICU搶救，姊姊在旁邊哭泣，原本相安無事，誰知一名劇組工作人員突然走過來，向其一家提出「小聲點哭」的要求。拍攝結束後，一名自稱醫院負責人對余先生一家表示，因拍攝受影響，劇組可能要起訴醫院。後來余先生得知，當時在拍攝短劇的是河南青木影視傳媒有限公司，上述所謂醫院負責人也是劇組人員。

余先生將遭遇發布到網上後引發關注，後來其母離世，該影視公司相關人員仍多次發消息，要求他將發布的影片下架。該公司工作人員周一私下找余先生表達歉意，但他希望對方以拍片形式公開道歉，又希望醫院解釋事發時為何無人維持現場秩序。內媒曾致電醫院，但對方拒絕採訪。新鄭市衞健委宣傳部工作人員則指，已督促院方向余先生道歉。