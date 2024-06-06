能源局印發通知　提升新能源消納能力

內地新能源發展近年進一步提速，國家能源局周二（4日）公布有關做好新能源消納工作通知，目的是為提升電力系統消納新能源能力，確保新能源大規模發展同時，保持合理利用水平，推動新能源高質量發展。

國家能源局公布《關於做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知》提到，截至今年4月底，內地風電、光伏發電累計裝機超過11億千瓦，同比增長約38%，消納需求大幅增加。通知提出4項重點任務，分別是加快推進新能源配套電網項目建設、積極推進系統調節能力提升和網源協調發展、充分發揮電網資源配置平台作用、科學優化新能源利用率目標。

根據通知，2024年開工的新能源配套電網重點項目共37個。通知要求電網企業要結合新能源基地建設，進一步提升跨省跨區輸電通道輸送新能源比例；構建智能化調度系統，提高電網對高比例新能源的調控能力；因地制宜推動新能源微電網、可再生能源局域網建設，提升分布式新能源消納能力。通知同時強調，發電企業和電網企業要嚴格落實有關文件規定的風電場、光伏電站可用發電量和受限電量統計方法，統一新能源利用率統計口徑。