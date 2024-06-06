網友推薦軟件　男子險失100萬人民幣

上海靜安警方日前偵破一宗境外投資理財詐騙案，抓獲疑犯5名，成功為受害人追回100萬元人民幣（約108萬港元）損失。目前，案中6個涉詐帳戶均被凍結，各疑犯因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪而被警方依法採取刑事強制措施；案件正調查中。

上月7日，市民方先生到上海市公安局靜安分局江寧路派出所報案稱，他今年2月底在網上結識一名「金融圈美女」，獲推薦一款可投資全球股票、黃金期貨等投資軟件。同年3月，他通過對方提供鏈接下載該投資軟件，並按對方指示把資金兌換成虛擬幣後投資，很快賺取300多美元（約2,340港元）。他之後不斷加大投資，直至上月初再登錄投資軟件官方網站時發現帳戶並不存在，登錄軟件提款未果，才意識到自己被騙，於是報案。

經查，方先生此前下載投資軟件是一款專門針對境外投資涉詐軟件。民警通過追查方先生資金流向，發現兌換虛擬幣數筆資金分別流向國內6個不同地區銀行帳戶。上海靜安警方其後在各地公安機關協助下，相繼抓獲5名疑犯。

到案後，各人對使用其名下帳戶收取、轉移不明來源資金行為供認不諱。審訊發現，各疑犯或其家屬均有境外產業或生意，有兌換外幣需求。在此期間，他們未選擇當地外匯交易所或銀行等正規渠道，而是通過網友中介等途徑兌換外幣，從中賺取差價，最終淪為詐騙團夥洗錢工具。