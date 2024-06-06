台美國防產業論壇今舉行　傳美設對台秘密小組

台美國防產業論壇周四（6日）以閉門會議方式舉行，27間美國國防承包商所組成的代表團及美國海軍前太平洋陸戰隊司令魯德爾出席。國民黨立委、前海軍上將陳永康表示，本次論壇重點在於溝通和技術分享以及討論。論壇結束後，今年9月在美國費城也將舉辦美台國防工業會議，屆時台方將派代表出席。

根據議程，包括漢翔等9間台灣廠商及單位，將在論壇針對自家技術與發展進行簡報，陳永康則針對兩岸局勢、軍售及商售等議題發表專題演講。他表示，其實每一年都獲邀提供相關分析，指出商售可以做合作技術轉移，軍售則不能。他又認為，無人機、無人載具等內容還有很多討論空間。立委王定宇表示，美國國防承包商赴台找合作夥伴，建立供應鏈關係，台灣國防部要買甚麼裝備或系統，則由他們自己決定。

近日有美媒引述消息指，美國國防部成立了一個名為「對台高級整合小組」（SIG-T）的秘密小組，將加速交付武器給台灣，最近一次的會議就在上月下旬，即台總統賴清德就職之際。報道提到，過去美國都是在「即將爆發戰爭的國家」才會這樣做，台灣也是美國「非軍事盟友」中首例。