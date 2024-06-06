向政府追討工程款涉尋釁滋事　企業家獲不起訴處理

少數民族女企業家馬藝珈伊為貴州省六盤水市承建中央專項扶貧資金10個政府項目後，多年來持續追討巨額工程款，但去年被警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，引起爭議。貴州省聯合調查組周四（6日）通報調查情況，決定對馬藝珈伊等5人作相對不起訴處理，只進行了訓誡。

通報指，針對馬藝珈伊等所涉刑事案件，檢察機關審查查明她與六盤水市水城區項目業主方存在債務糾紛，為向區政府施壓以實現訴求，前年10月至11月及去年9月至10月，經代理律師唐某、代理人侯某濤先後提議並獲她同意，僱用耿某東、方某兵等人採取蹲守、尾隨、偷拍偷錄、GPS定位器跟蹤等手段，實施非法獲取公民個人訊息並郵寄帶有威脅性質信件等行為，侵犯公民個人私隱和生活安寧。

根據刑法規定，上述5人已構成侵犯公民個人訊息罪，但考慮到其犯罪情節輕微，到案後均認罪悔罪，可不予刑罰處罰。馬藝珈伊、侯某濤、唐某夥同屈某東等10人實施尋釁滋事等擾亂社會管理秩序的違法行為，情節顯著輕微，可不以犯罪論處，當局決定對屈某東等10人作法定不起訴處理。檢察機關周四已向上述人員公布不起訴處理決定，並對屈某東等10人進行批評教育，連同馬藝珈伊等人均表示悔罪悔過。

聯合調查組委託第三方會計師事務所專項審核涉案相關債權債務情況，馬藝珈伊承建的項目中，已經法院審判、仲裁裁決確認或雙方達成一致的有7個，應付工程款約1.19億元（人民幣，下同，約1.28億港元），項目業主方於案發前已支付8,821.1萬元（約9,510萬港元），欠付的已於上月17日支付完畢。另外3個停建未完工項目因管理混亂，所完成工程量短期難以準確核算，項目業主方已於案發前支付工程款5,549.34萬元（約5,983萬港元），相關糾紛仍處在民事訴訟程序審理中。