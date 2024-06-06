張曉明辭政協常委及委員 唐一軍確認被撤委員資格

中國政協第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議周四（6日）上午在北京閉幕，會議通過接受前全國政協副秘書長張曉明辭去第十四屆全國政協常委、委員的決定，追認關於撤銷前司法部部長唐一軍第十四屆全國政協委員資格的決定。

60歲的張曉明是江蘇泰興人，畢業於西南政法學院法律系，再於中國人民大學法學院修讀刑法碩士。1986年，他加入港澳辦工作，出任副主任科員，1988年至1990年出任中英聯合聯絡小組中方代表三秘，1994至1997年擔任港澳辦香港政務司處長，2004年至2012年出任港澳辦副主任。他2012年出任香港中聯辦主任，直至2017年接替退休的王光亞出任港澳辦主任。2020年2月，國務院免去張曉明的國務院港澳辦主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任（正部長級）。2022年6月，他獲任第十三屆全國政協副秘書長，2023年3月獲任第十四屆全國政協副秘書長。2024年3月2日，全國政協十四屆常委會第五次會議通過關於免去張曉明全國政協副秘書長職務的決定。

另外，第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議決定增補前國家衞生健康委員會主任馬曉偉、前中國證券監督管理委員會主席易會滿，以及曹軍為第十四屆全國政協委員。會議任命胡衡廬為第十四屆全國政協副秘書長，易會滿為經濟委員會駐會副主任，馬曉偉為教科衞體委員會副主任，曹軍為教科衞體委員會駐會副主任。

會議還通過接受步步高商業連鎖股份有限公司董事長王填辭去第十四屆全國政協委員；免去前國家體育總局局長苟仲文的第十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務，撤銷其委員資格；追認關於撤銷前內蒙古多蒙德實業集團有限公司董事長石磊、唐一軍第十四屆全國政協委員資格的決定。