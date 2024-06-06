台將開放軍人出境自由行　取消刺槍術踢正步

台灣新任防長顧立雄周四（6日）首次赴立法院國防外交委員會備詢，提及將取消官兵休假回報、踢正步、刺槍術，以減法方式消除不符合戰訓本務的形式主義。他指出，經過這幾年台海周邊敵情應對，大家都有處置經驗和能力提升，現在回歸到去年經常戰備的處置規定以及原來相關輪值規定。

民進黨立委沈伯洋質詢時，提到今年陸官校慶，取消聯兵旅正步以回歸戰訓本務，並詢問具體規劃。顧立雄回應指，讓聯兵旅回到戰訓本務，百年校慶以官兵、學生為主體，聯兵旅毋須再參與。他又表示，現在有近戰格鬥訓練，與之不符合的都取消，傳統刺槍術比較不具近戰格鬥功能，也會取消；同時確定以後廢除每天回報，改成有事再回報及離營宣教，禁止自由行等都會取消。

民進黨外交國防委員會立委、黨團副幹事長洪申翰周三（5日）在社交平台預告，國防部將修訂規定，開放台軍官兵出境旅遊的自由行，不再強制跟團，形容這是軍隊文明管理的重要里程碑。他指出，過去台軍、軍校老師、軍職醫護等多達18萬人參加國際學術研討會或休閒旅遊都必須跟團，出境自由受限，名義上為保護安全與防止洩密，但管理效果甚微。國防部同日證實，除原有團體旅遊外，將新增自助旅遊的相關規定，並引入外交部和衞生福利部疾病管制署的旅遊建議指標，確保軍人安全。