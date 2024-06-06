嫦娥六號完成月球軌道交會對接　在軌轉移樣本

國家航天局周四（6日）宣布，嫦娥六號上升器當天下午2時48分成功與軌道器和返回器組合體完成月球軌道的交會對接，並於下午3時24分將月球樣本容器安全轉移至返回器。今次是中國太空船繼嫦娥五號後，第2次實現月球軌道交會對接。

嫦娥六號上升器周二（4日）上午從月球背面起飛進入環月飛行軌道後，先後進行4次軌道調整，上升器於軌道器和返回器組合體前方約50公里、上方約10公里位置時，組合體透過近程自主控制逐步靠近上升器完成軌道交會。軌道器配置的3組K形抱爪對準上升器連接面的3根連桿，透過將抱爪收緊實現兩器緊密連接，裝載月球背面樣本的容器從上升器被安全轉移至返回器。

嫦娥六號軌道器和返回器組合體後續將與上升器分離，進入環月等待階段，準備擇機實施月地轉移軌道控制。經歷月地轉移、軌道器和返回器分離等關鍵步驟後，返回器將攜帶月球樣本在內蒙古四子王旗航天着陸場着陸。

美國太空總署（NASA）署長納爾遜周三（5日）祝賀嫦娥六號月球計劃取得成功，並指中美之間在包括火星探測等領域展開良好合作，雙方有許多消除衝突及合作的機會。中國外交部發言人毛寧周四表示，中方對與美國進行航太交流合作始終持開放態度，若美方真心希望推動雙方交流合作，應採取務實舉措，清除相關障礙。