近海人工放射性核素濃度正常　華強調禁日水產品合理

中國生態環境部周三（5日）發布《2023年中國生態環境狀況公報》，提到中國近海海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度亦未見異常。被問及這是否意味福島核污水對海洋環境並未造成影響時，中國外交部周四（6日）回應稱，希望日方能認真對待國際社會的關切。

上述公報顯示，去年中國生態環境質量實現穩中改善，全國環境空氣質量保持長期向好態勢，優良天數比例為85.5%；地表水環境質量持續向好，優良水質斷面比例上升至89.4%；管轄海域海水水質總體穩中趨好，近岸海域水質持續改善，優良水質面積比例上升至85%。全國土壤環境風險亦得到基本管控，受污染耕地安全利用率達到91%以上，自然生態狀況總體穩定，城市聲環境質量總體向好。此外，全國核與輻射安全態勢總體平穩，輻射環境質量和重點核設施周圍輻射環境狀況總體良好。

有記者問到這是否意味福島核污水無影響海洋環境，中方是否考慮近期恢復日本的海產品進口。中國外交部發言人毛寧回應指作為原則，中方反對福島核污染水排海的立場一貫而非常明確。中方出於保護民眾安全和健康，對日本的水產品採取了必要的措施，完全合理合法，希望日方採取負責任的態度處理福島核污水。