內地高考明開考　多地裝安檢門防鞋底藏手機作弊

湖北等多地考場外設置的安檢門下加裝小台階。

今年全國高考將於周五（7日）開考，教育部發布特別提醒，要求各地需加強出行、食宿、醫療衞生、噪音治理等方面服務保障，做好應對極端天氣、天災等突發狀況的準備工作。遼寧省、湖北省襄陽、武漢市和河北省等多地已對防作弊設備升級，考場外設新一代安檢門，應對鞋底藏匿手機等情況。

教育部提醒考生需嚴格遵守考試規定，提前準備並攜帶好有關證件以及必備的考試用具；另注意當地天氣和交通狀況，合理安排出行時間及路線，預留足夠赴考時間。該部門亦要求考生誠信參加考試，不攜帶手機等各類無線通訊工具及其他違禁物品進入考場，如有攜帶需配合考場要求統一存放至指定保管處。

遼寧省錦州市招考委周三（5日）要求相關部門，有針對性地加強新技術新手段在防範手機作弊中的應用，實現智能安檢門升級完善，增加對手機屏蔽袋、智能眼鏡、手錶和手環等違規物品偵測功能，確保高考期間智能安檢門處於最佳工作狀態。湖北省襄陽市亦表示，需在安檢門下增設一個小台階，讓考生通過時抬腿跨過台階，防止手機藏在鞋底，若發現違規物品會觸發警報。