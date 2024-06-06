端午節3天假　內地口岸料日均175萬人次出入境

內地今年端午節假期連周末共有3天，由周六至下周一（8至10日）。國家移民管理局周四（6日）發布消息稱，端午節期間全國口岸預計日均175萬人次出入境，較去年同期增長32.5%。毗鄰港澳的廣東深圳羅湖、珠海拱北等陸路口岸通關客流量也將持續增長。

國家移民管理局預測，端午假期間上海浦東、廣州白雲、北京首都等大型國際機場口岸出入境客流穩步增長，預計日均分別有8.9萬、3.8萬、3.4萬人次出入境。端午小長假的鐵路運輸期限自周五至下周二（7至11日），鐵路上海站預計5日內發送旅客超過220萬人次，日均發送逾40萬人次。由於今年端午假與高考時間重疊且臨近暑假，鐵路上海站客流多以探親、旅遊為目的的中短途客流為主，集中在長三角中心城市和各大熱門旅遊城市。

端午節將近，各地賽龍舟，包糉等習俗活動陸續上演，吸引大批旅客前往參與。來自京杭大運河沿線的12支龍舟代表隊，周三（5日）在北京什剎海賽龍舟，展現傳統文化。經過多輪激烈角逐，最終來自河北省的滄州市龍舟隊獲得冠軍。江蘇淮安市的淮水之上亦有賽龍舟，現場另有剪紙、線編、草編等非遺技藝展示。重慶市永川區青峰鎮青峰場社區有上千名民眾聚集，表演舞龍和打腰鼓，另有打糍粑、包糉等活動，氣氛熱鬧。