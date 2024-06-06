海底撈二手飲品奉客現藥丸　市監局立案調查

廣東省廣州市一名食客近日在連鎖火鍋店海底撈用餐時，在飲品中飲出疑似藥丸的異物，送檢發現含有感冒藥成分。食客質疑這是一杯「二手飲品」，店員將食客未飲完的飲品送到其他食客的餐桌上，存在食品安全隱患。廣州海珠區市監局工作人員表示，已派員到涉事店舖現場檢查和立案調查。

內媒周四（6日）報道，食客陳先生投訴指，上月和家人曾到廣州海底撈某分店用餐時，孩子在一杯柑桔檸檬飲品中，飲出一顆疑似藥丸的白色丸子。陳先生隨後投訴，店員表示會將異物送檢，並將杯子取走。陳先生及家人要求先拍照留證，但未獲對方同意，遂決定報警求助。警方調取現場閉路電視畫面，發現在同一就餐時段，有食客在涉事飲品中放入白色藥丸並自行飲用，喝完又將杯子放在桌子上。店員將其中一杯未喝完的杯子取走，另一名店員又將此杯飲品拿給陳先生的孩子。

陳先生表示，事後涉事分店承認是店員失誤操作，誤將別人喝過的飲料拿到其桌子上。分店又聯繫放藥丸的食客，對方表示杯中的是感冒藥，藥物檢測結果則顯示有感冒藥成分乙醯氨基酚。海底撈相關負責人周三（5日）道歉，承認涉事店員的操作嚴重違反規範，已對相關責任人嚴肅處理，並責成區域負責人對該店操作規範進行專項核查輔導。海底撈事後已推動自查、送檢專業機構等行動，並維持與顧客溝通回饋，力求妥善解決，相關負責人強調會承擔相關責任。