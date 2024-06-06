內地一周內　14名醫院院長衞生幹部受查

內地持續整治醫藥反腐問題，內媒周四（6月6日）引述不完全統計指，上周三至周二（5月29日至6月4日）一周內至少有14名醫藥衞生系統幹部、醫院院長書記被查。單在周一（6月3日），就至少有5名醫療系統幹部落網。

寧夏吳忠市紀委監委周一發布消息，吳忠市人民醫院前院長羅向紅涉嫌嚴重違法，正接受吳忠市監委監察調查。貴州六盤水市紀委監委同日披露，六盤水市第二人民醫院前黨委副書記、院長林海涉嫌嚴重違紀違法受查。與此同時，上海市黃浦區前衞生監督所黨支部副書記、所長、三級調研員林兵，上海市黃浦區前衞生監督所審核許可服務科三級主任科員徐育才因涉嫌嚴重違紀違法受查；廣東省珠海市香洲區衞生健康局黨委專職副書記呂桂良涉嫌嚴重違紀違法，主動投案後亦受查。

近期被查的醫療系統人員中，有多人為主動投案，除了呂桂良，還包括江西宜春銅鼓縣人民醫院黨委書記何軍華、江西吉安遂川縣中醫院原院長劉學農等。今年以來，珠海市衞生健康局黨委書記、局長徐超龍，前珠海市食品藥品監督管理局黨組書記、局長唐本雄均因涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查。