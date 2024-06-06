玉林暴雨破6月單日降雨紀錄　民房水浸倒塌

中央氣象台周四（6日）表示，當日至周五（7日）影響華南的降雨系統減弱，強降雨範圍縮小，華北、東北等地受西風槽東移和冷渦發展影響，雷雨天氣頻發，需警惕短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。北部地區周六（8日）將出現一次較大範圍高溫天氣過程，華北、黃淮等地氣溫將超過35℃，高溫日數約一周，高溫最強時段出現在下周一至下周四（10至13日），部分地區將出現40℃以上高溫，接近或突破6月的高溫紀錄。

廣西玉林市、欽州市和北海市等多地，周四繼續發布黃色雷電或橙色暴雨預警信號。報道稱，周二至周三（4至5日）的強降雨集中在華南，廣西、廣東多站出現暴雨，24小時最強降雨量為玉林的247.7毫米，刷新當地6月單日紀錄。有民眾拍下半座城泡在水中的畫面，洪水淹沒街道，多輛車被淹，水深直逼車頂。另有民眾受困在陸橋下的涵洞，由消防向下搭梯解救。一座兩層高老舊民房在水浸泡期間突然倒塌，目擊者稱前一天因一樓進水已疏散屋內村民，倒塌時屋內無人。

國家防災減災救災委員會辦公室和應急管理部周三發布上月全國自然災害狀況，內地天災以洪澇、風冰雹、乾旱災害為主，共造成446萬人次不同程度受災，23人因災死亡或失蹤，疏散8,000人次，有近300間房屋倒塌和1.2萬間房屋受損，農作物受災面積32.49萬公頃，直接經濟損失31.7億元（人民幣，下同，約34.7億港元）。內地上月發生5次大規模強降雨天氣過程，平均降水量66.1毫米，較往年同期略偏少，其中廣東珠海、廣西南寧等地出現山泥傾瀉和城鎮水浸，15省區市80條河流發生超警以上洪水，共造成3人死亡或失蹤，直接經濟損失12億元（約13億港元）。