內地1342萬人今迎高考創新高　防作弊措施智能化升級

內地高考於周五（7日）早上9時正式開考，據教育部數據，今年全國高考報名人數達1,342萬人，比去年增加51萬人，再創歷史新高。其中吉林、黑龍江、安徽、江西、廣西、貴州、甘肅作為第4批啟動實施新高考的省區，今年迎來新高考首考。各地防作弊、違紀措施智能化再升級，其中廣東加強措施，高考考場啟用實時智能巡查系統，運用人工智能技術監控考試違規行為。

全國統考於周五至周六（8日）舉行，周五具體有語文和數學，周六有文科綜合/理科綜合和外語，部分省區市因考試科目設置不同，下周日至一也安排有考試科目。在全國高考報名人數再創歷史新高的背景下，今年多個省份的高考報名人數也創新高，包括海南和湖南，分別有逾7.4萬和72.7萬名考生。但專家指出，近年高考報名人數增長並非絕對人口和生源增長，亦非復讀人數大幅增長，而是統計口徑有變，中職單招人數持續增長。

為保障高考安全，今年教育部會同有關部門嚴格規範考試管理，全力確保安全平穩；嚴厲打擊考試舞弊，全力實現公平公正；切實優化考生服務，全力打造溫馨舒適考試環境。繼去年多地考點首次配備高考「智能安檢門」後，今年多個省市將通過啟用人工智能技術設備，進行高考考場的巡航、巡查，監控考試違規行為。高考前夕，各地學校舉行不同解壓活動助考生輕裝上陣，如校園遊園會、種植活動等。周六在考場外出現穿旗袍、拿向日葵、擊掌鼓勵、溫情擁抱等畫面，不少家長、老師和志願者「花式」送考，為考生送上暖心祝福。