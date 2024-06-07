寶林茶室中毒案家屬批無作為　蔣萬安稱持續協助

台灣素食餐廳寶林茶室分店今年3月爆發食物中毒案，衞福部周三（5日）證實一名50多歲女受害者因多重器官衰竭死亡，令此案增至5死。案件已進入集體訴訟，但被認為效率不佳，家屬痛批台北市政府無作為。市長蔣萬安周四（6日）表示會持續協助，並定期跟受害者家屬回報進度，目前在關注一名換肝受害者的情況。

一名搶救近兩個多月的53歲女子周三下午5時許宣告不治，蔣萬安表示衞生局第一時間已向他回報，稱她原本病情稍微穩定，但因住在深切治療病房多天，免疫力下降加上交叉感染後，本身肝功能也不是很好，最終不治。媒體追問對寶林茶室的集體訴訟被認為效率不佳，蔣萬安稱第一時間已給予包括社工、律師等各項協助，並徵詢受害者家屬意見，團體訴訟經家屬同意由消基會協助提出，市政府會持續關心。

台北市衞生局長陳彥元周四受訪指，最後一名46歲女重症患者經過肝臟移植手術，病情有所好轉，已在周三從深切治療病房轉入一般病房。他強調，離開深切治療病房是很重要的一步，目前其肝臟功能等整體情況都朝正向發展。