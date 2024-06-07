台灣人赴陸遭扣查　台籲民眾赴陸港澳先登記

近日傳出有台灣人赴江蘇南京藝術書展擺攤，遭當地警方帶走逼全身脫光受查；另有台灣旅行團赴福建旅遊時，一名團員被帶走留置，數天後才獲釋返台。台灣陸委會主委邱垂正周五（7日）表示，已初步了解原因，也會跟當事人深入了解情況；呼籲民眾赴大陸要注意人身安全、審慎評估，並到陸港澳動態平台登錄。

有網民在社交平台發文稱，日前在南京藝術書展參展賣攝影書，當時看到7、8名不像參觀者的逐每頁拍攝他的書，之後有政府部門人員把其行李箱拖走，再帶他到酒店調查，然後帶到派出所扣留24小時，稱涉及「傳播淫穢圖像」。期間他被沒收手機、留下密碼再銬上手銬，帶往脫光全身檢查，並拍了犯人照，被迫留下指紋、血液並讀一段詐騙電話的文字。

陸委會周四（6日）表示已注意到此事，正在查證中；又透露另有旅行團成員在赴陸旅遊途中被帶走，直到旅行團返台後數天才獲釋，為首次看到有旅行團成員在大陸被留置。陸委會提醒，旅行團導遊或領隊若遇到上述情況，應依法通報。該委員會周五在社交平台發文，提示台灣民眾前往大陸、香港及澳門的民眾應在出發前在政府網頁登記行程，抵埗後留意接收陸委會手機訊息並妥善保存，外界相信呼籲與上述事件有關。