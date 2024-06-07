內地204條河流現超警洪水　較常年多七成

中國水利部周五（7日）公布，今年以來，中國有204條河流發生超警以上洪水，較常年同期多七成。內地今年的汛情來得早、旱情局部重，全國面平均降水量214毫米，較常年同期偏多一成，其中珠江流域偏多四成。珠江流域北江曾發生特大洪水，是1936年有統計以來北江最早的洪水。

水利部水旱災害防禦司司長姚文廣周四（6日）在記者會談及旱情方面，指自去年冬季以來，西南地區降雨持續偏少、庫塘蓄水嚴重不足，雲南、四川等地發生乾旱，主要集中在雲南省，部分山丘區人畜飲水出現臨時困難，春耕生產用水緊張，目前旱情已得到有效緩解。

姚文廣表示，為抗禦雲南等地乾旱情況，水利部啟動乾旱防禦應急響應，派出4個工作組、專家組赴旱區指導，協調安排中央水利救災資金1.74億元人民幣（約1.86億港元）支持雲南、四川抗旱。水利部預測，今年6至8月汛期水旱災害情勢不容樂觀，洪旱併發、澇重於旱，暴雨洪水等極端事件可能多發頻發重發，防禦情勢嚴峻。姚文廣強調，水利部門將繼續做好農田防洪排澇減漬及抗旱保灌溉等防禦工作，保障民眾生命財產及糧食安全。