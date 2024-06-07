內地高考前流傳「聰明藥」　警方提醒學生勿試

內地高考於周五（7日）開考，但近年每當高考臨近，市面出現不少號稱「聰明藥」的藥品，受到部分家長追捧。上海、江蘇、山西等多地公安、檢察、市場監管部門，上月陸續發文提醒家長、學生千萬別碰此類藥品。福建福州警方發布文章指出，所謂聰明藥有成癮性大、耐受性和副作用強等特性，更可能出現適得其反的情況。

內地流傳的聰明藥並非某種特定藥物，常見的包括利他林（Ritalin）、阿德拉（Adderall）、莫達非尼（Modafinil）3類精神藥物。其中利他林含有哌醋甲酯，為國家管制的第一類精神藥品，是一種中樞神經興奮劑，亂服用會損害中樞神經。福州警方發文指出，此類藥物不僅不能使人聰明，服用後可能會讓人失眠、焦慮、頭痛、心動過快等，久服亦可能出現依賴性，斷藥後會出現注意力渙散、精神委靡、暴躁抓狂等症狀。

上海復旦大學附屬兒科醫院心理科主任高鴻雲曾表示，在哌醋甲酯是否引起藥物成癮的問題上，正常人為了考試而臨時服藥、患者擅自增加劑量等都屬於濫用，可能帶來危害，包括成癮及不良反應的風險，甚至危及生命。