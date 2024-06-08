7旬老翁遭村民殺害　兇手二審維持死刑原判

山東省臨沂市沂南縣蘇村鎮一名年過7旬的老翁在農田被同村村民殺害，兇手一審因故意殺人罪、非法持有槍枝罪被判死刑。案件經上訴後，山東省高級人民法院作出二審判決，認為原判決認定事實和適用法律正確，因此駁回上訴，維持原判。死者家屬周四（6日）拿到判決結果。

死者竇勤孝與兇手賀法田曾因瑣事發生糾紛而結怨，去年4月，賀男故意到竇男的田地西側，與對方爭執打鬥，並用隨身攜帶的尖刀朝竇男左胸部捅刺兩刀，致竇男當場死亡。臨沂市中級人民法院一審開庭，賀男當庭辯解他是正當防衞，是竇男先打人，法官則認為，現有證據不能證實竇男的行為具有刑法意義上的過錯，因此不予採納賀男的說法，加上賀男曾故意殺人罪被判處有期徒刑10年，還曾傷害多位村民，遂作出死刑判決。調查另發現，賀男僅在看守所關了半年就回到家中，因當時辦案人員亡故或年老記憶不清等原因，未能查清賀男未進監獄服刑的具體原因。死者女兒竇光春指，父親生前曾多次向相關部門舉報賀男未服刑的問題，這進一步招致了來自賀男的威脅和報復。

山東省高級人民法院今年4月開庭，賀男仍堅持聲稱他沒有先挑起事端，是正當防衞，且有坦白情節。法官認為，曾犯故意殺人罪被判刑後仍不知悔改持刀殺人，主觀惡意深，人身危險性大，罪行極其嚴重，因此作出上述判決。