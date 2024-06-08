最高法民事審判第一庭前庭長　涉受賄遭起訴

鄭學林被起訴。

最高人民檢察院周五（7日）發布消息，最高人民法院審判委員會前委員、民事審判第一庭原庭長鄭學林涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，國家監察委員會完成調查，由山西省太原市人民檢察院審查起訴，近日已向太原市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，鄭學林利用擔任最高人民法院立案庭副庭長、立案二庭庭長、環境資源審判庭庭長、第二巡迴法庭副庭長、立案庭庭長、民事審判第一庭庭長、審判委員會委員等職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。他退休後，利用原擔任最高人民法院審判委員會委員、民事審判第一庭庭長職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，檢方認為應以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、雲南省監委對中國工商銀行福建省分行前黨委書記、行長俞龍同日被通報，涉違規插手干預原任職單位信貸業務、集中採購和內部審計工作，長期參與賭博，利用信貸審批權為他人謀利，非法收受巨額財物，違規發放貸款、出具金融票證，造成國有資產特別重大損失。其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權、違法發放貸款、違規出具金融票證犯罪，被開除黨籍，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。此外，甘肅省人大教科文衛委員會前委員吉西平，亦涉嫌嚴重違紀違法受查。