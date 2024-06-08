廢棄樂園疑虐待動物致瘦骨嶙峋　官方要求整改

北京市昌平區一間廢棄的樂園近日被揭疑似虐待動物，引來關注。有網民表示，樂園中的山羊、鹿等動物瘦骨嶙峋，駱駝餓得連駝峰都塌了，牠們看見人便瘋狂求食。昌平區園林綠化局森林資源管理科工作人員周四（6日）表示，樂園屬私人性質，暫不對外開放，現場衞生環境差，已向樂園負責人聯繫，要求快速整改。

有民眾經過該樂園時起初以為園內沒有動物，但走近後聽到羊咩咩叫的聲音，入內發現多種動物疑似處於飢餓狀態。事件上傳網絡後，不少熱心民眾自發前往樂園投餵動物，但因食物太雜，動物出現腹瀉情況。昌平區北七家鎮政府周四回應指，已有工作人員前往動物園核實，後續將有處置情況。

針對影片中駱駝駝峰塌陷一幕，森林資源管理科工作人員解釋因駱駝年齡較大，飼養人養了20多年，這是正常現象，動物健康並未出現太大問題。該樂園圈養家禽、家畜等動物，也有野生保育動物等，之前曾有高爾夫球和親子活動等項目，但由於無人參觀導致無法繼續經營。該工作人員強調，樂園未來可能會向大眾開放，但具體時間未定。中國小動物保護協會亦表示，曾與相關負責人溝通，現場衞生情況需改善，園方歡迎公眾監督。