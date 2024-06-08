曾稱台灣為國家捱轟　英偉達CEO澄清非針對地緣政治

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）始創人兼行政總裁黃仁勳日前參觀台北國際電腦展，有熱情女粉絲「挺胸而出」要求簽名，畫面曝光引發熱議。黃仁勳上月底受訪曾表示，「台灣是世界最重要的國家之一」。大陸媒體評論稱，大陸企業絕不可能與任何一間支持「台獨」的企業合作。黃仁勳周六（8日）離開下榻酒店準備搭機離台前回應，稱其說法並非針對地緣政治評論，只是為了感謝所有技術夥伴支持與貢獻。

大陸媒體周四（6日）以「竟稱台灣為『國家』，黃仁勳『飄』了？」為題發布評論文章，指黃仁勳近日參訪台企時，被台媒問及台灣在全球科技領域的地位，以英文回答並將台灣稱為「國家（Country）」。他又在台北國際會議中心的主題演講中，展示一張「人工智能世界地圖」，其中台灣與西方國家、日本和南韓一起被列在綠色群組中，跟大陸與伊朗、俄羅斯的灰色群組形成鮮明對比。

有報道指出，黃仁勳發表相關言論後，其言論在大陸社交平台引起討論，有網民呼籲抵制，但大多陸媒近日並無報道事件或發文譴責他，整體採取隱忍的態度，認為大陸不可能抵制英偉達。上述評論文章則表示，究竟是「口誤」還是「心聲」，黃仁勳都不應再默不作聲，應盡快給大陸民眾和合作夥伴一個說法。