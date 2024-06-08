鼓浪嶼頻現旅遊亂象　形成灰色產業鏈

針對不少遊客投訴，福建省廈門市鼓浪嶼旅遊不僅花費高，且體驗差，內地官媒日前派出臥底記者前往調查，最終發現當地形成一條「灰色產業鏈」，即使向廈門市交通運輸、市場監管、鼓浪嶼管委會及文化旅遊等部門反映均未得到解決。

上述報道周六（8日）出爐，扮成遊客的記者日前抵達廈門碼頭後，隨即被的士司機游說購買168元（人民幣，下同，約181港元）高價套票，內含一張往返鼓浪嶼船票，以及一張島上私人島上景點門票，較最低35元（約38港元）往返船票存在出入。當抵達鼓浪嶼後，記者發現導遊幾乎全程帶人進店消費，於是花費千元購買「海水珠」，經檢驗後證實為淡水珠。

內媒質疑，無論司機、旅行社、導遊及商店聯手誘導消費，已形成一條「灰色產業鏈」。然而，相關監理機關未有徹底調查，僅透過以罰代管方式處置。

另外，一對遊客周四（6日）在廣西自治區南寧市花費300元（約324港元）在水果攤購買一個9公斤重榴槤，自行秤重後發現僅得約4公斤左右，雙方發生爭執。南寧市西鄉塘區市監局周六通報，攤販承認存在缺斤少両行為，已沒收不合格電子秤，沒收違法所得，同時罰款2,000元（約2,160港元）。