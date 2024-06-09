博物館文創紀念品　成年輕人熱門手信

中華文化源遠流長，承載普及傳統使命的博物館近年來一改嚴肅做派，開始在紀念品引入流行創意設計，成功掀起一股熱潮。去年暑假，江蘇省蘇州博物館的「吳王夫差毛絨劍」公仔銷售額，就達58萬元人民幣（約62.54萬港元）。博物館紀念品成為年輕人之間熱門旅遊手信，既鼓勵他們更多踏入各地博物館，接受歷史與文化洗禮，更有助中華傳統以現代方式傳承。

以前提起博物館紀念品，無非是雪櫃磁石貼、扇、文具。如今紀念品融入流行文化創意，例如一款三星堆紀念品就描繪4位戴着長相奇特三星堆面具的小人，席地圍坐一桌打麻雀的趣味畫面。其他諸如猛獁象咖啡杯、芙蓉石蟠螭耳蓋爐、簪花飾品等紀念品琳瑯滿目，令不少年輕人「瘋狂掃貨」，更在社交網留言笑稱：「博物館門票0元，文創1,000元」、「每次假期都得去博物館進一次貨」。

內地2008年宣布全國博物館和紀念館免費開放，文化創意產品就成為博物館一項重要收入來源。重慶文博展覽有限公司總經理陳嬌指出，新發展理念下，年輕人對物質生活有更高追求，很多人購買文創產品，不再只注重文化意蘊，還視之為表達自我和精神寄託的方式。但陳嬌認為，文創產品的設計要嚴謹得當，不要過度娛樂化，更需要避免犯低級錯誤，不能背離博物館歷史傳承的初心。