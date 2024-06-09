大陸遙控無人機闖金門投傳單　金防部揚言反制

中國大陸上周五（7日）和上周六（8日）連續兩天有人在網上直播搖控無人機到台灣金門上空投放兩岸統一宣傳單張。金防部上周六指，防區重要武器裝備及設施偽裝均已完備，會依無人機處置規定視威脅情況採取適當反制作為。金門縣政府譴責攸關人命的危險行為，呼籲大陸政府規管這類違常行為。

涉事影片由中國影片分享平台抖音的帳號「中利科技」上傳，揚言要給「灣灣部隊送溫暖」、祝賀端午節安康等，宣稱無人機在金門馬山哨所附近上空投遞傳單，隨後又飛往金門大學、金門縣警察局投遞。長約1分多鐘的影片中，無人機下降至50米後，似是「瞄準」馬山哨所觀望台開始投擲傳單，不過在風勢影響下，傳單並未「命中」，有遊客在馬山風景區附近林間發現不明單張。台灣網友認為，現今竟還有人丟傳單製造垃圾，反問對方為何不丟美元或人民幣，「這樣每天飛來都歡迎」。

金防部澄清，馬山哨所上空未見無人機，也無檢到傳單。金門縣政府則譴責陸方行為，並要求金門縣警着手調查。縣政府批評，涉事無人機玩家為博取網絡流量或其他原因做出上述行為，除可能因操作不當或投擲物品造成民眾受傷，嚴重還可能影響飛航安全。金門縣刑警大隊表示，早前確實有一架不明無人機朝金門縣警局方向飛去，當警方欲以干擾系統反制時，該飛行器盤旋一會後就沿小西門方向離去。