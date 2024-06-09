廣州地鐵推個人廣告業務　青年刊履歷表獲面試機會

廣東省廣州地鐵今年開始推出個人廣告業務，吸引大批民眾刊登生日祝福、相親訊息、求職履歷等各種個人廣告內容。畢業於湖南湘潭大學的青年向瑤函近日在廣州地鐵珠江新城出口的廣告牌刊登履歷表，數天內竟有30多間公司致電詢問求職意願，她已獲得面試機會。

廣州地鐵傳媒有限公司人員李女士上周六（8日）表示，自今年1月推出個人廣告業務以來，因廣告接地氣、貼近生活等特色，獲得市場的正向回饋，訪問量、成交量持續攀升。有投放個人廣告的民眾表示，在天河公園站發布廣告價格為一個燈牌666元（人民幣，下同，約723港元），共有5天展示時間。有人亦覺得體驗感不錯，期待相關服務更完善。

向瑤函認為找工作和女朋友都十分不容易，早前決定花費1,000元（約1,086港元）在珠江新城B1出口投放5天個人廣告，2天後已有不少人加自己微信。廣州市民江女士近日亦分享朋友為自己慶祝生日投放的廣告，廣告每隔一分多鍾便會在地鐵站內的環形屏幕上滾動顯示，她對此十分驚喜，直指自己是全世界最幸福的「小女孩」。市民吳女士亦在廣州地鐵投放為丈夫慶祝生日的廣告，為對方製造驚喜。