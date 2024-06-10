德國教授遊花蓮遇地震失蹤逾2月　兩兒子赴台尋親

德國57歲男子Ralf Klausnitzer（柯尼哲）於3月底到台灣花蓮太魯閣旅遊失蹤至今。警方透過其手機定位發現，他於4月3日花蓮地震前一直在太魯閣天祥地區。他的2名兒子周日（9日）前往太魯閣祈禱，盼父親平安返家。警方則替其兒子採集DNA樣本並建檔。

據了解，柯尼哲是一名德國語文教授，留一頭金髮、戴眼鏡，身高約1.7米，身形偏瘦。他3月到淡江學演講，同月26日穿着黑色T恤和藍色短褲，乘巴士前往花蓮遊玩，約上午9時抵達天祥站。花蓮新城警分局4月2日接報後開始追查柯尼哲的下落，經翻查手機通訊紀錄，發現他於3月26日至4月3日上午7時花蓮發生強震前，一直身處秀林鄉天祥地區，研判他可能在該地區失蹤。地震過後，警方連日赴天祥地區景點尋人均未果，訪查轄區旅宿業者也無所獲。

柯尼哲的2名兒子周日抵達花蓮，先到新城警分局接受警方採集口腔黏膜，進行DNA建檔，隨後前往太魯閣地區稍作停留，接着前往砂卡礑東端入口，最後在太魯閣公園管理處祈禱，同日中午乘坐火車離開花蓮。