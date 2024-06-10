女子轉行婚禮繪畫師　助新人彌補遺憾

新人結婚總希望能定格重要時刻，但攝影有時難免受現實限制。內媒周一（10日）報道，山東省濟南市一名婚禮繪畫師穿梭全國各地婚禮現場，將新人的愛情故事保留在畫布上，目前已完成逾50幅作品。她更經常將無法到場參加婚禮的親人及寵物畫進全家福，彌補新人內心的遺憾。

28歲的宮嶼去年初由插畫家轉行成為婚禮繪畫師，此後一年間不僅接到新人的訂單，也接獲不少新人父母的訂單，希望將孩子穿上婚紗禮服踏入婚姻殿堂的幸福一刻，永遠保留在畫布上，為孩子們的愛情增添一份禮物。

宮嶼早前接到一名女子要求訂製全家福送給出嫁的姊姊，希望把去世的外祖父也添加進畫中。她當時花了7.5個小時完成這幅10人的全家福，只為聚齊新人缺席的親友。畫中的外祖父站在最左邊，由外祖母挽着手臂，滿臉笑容地望向前方，新娘則倚在新郎胸前，神情相當幸福。這家人現場看到這溫馨畫像亦相當感觸，新娘及其母更一度感動得熱淚盈眶。宮嶼坦言為對方圓夢，自己也很開心。

宮嶼目前已參加了50場婚禮，她認為婚禮繪畫師主要工作是穿梭不同婚禮現場，聆聽新人的愛情故事，補足一些相機也無法捕捉到的珍貴畫面，形容這是非常幸福的職業。