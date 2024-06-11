端午假逾22.7萬人次出入境　港珠澳大橋客流創新高

港珠澳大橋邊檢站周一（10日）發布統計數據顯示，上周六（8日）至周一下午1時，經港珠澳大橋出入境的旅客超過22.7萬人次，車輛超過4.2萬輛次，均創口岸開通以來端午假期歷史新高。

截至周一下午1時，今年端午假期經珠海公路口岸出入的港澳單牌車逾2.7萬輛次，佔口岸私家車總量的70.5%，佔比創新高；口岸通行的港澳旅客超過16.4萬人次，較去年端午假期增長153%。其中，香港居民累計逾12.5萬人次，佔客流總量的54.7%，成為口岸通行量最高的群體。數據顯示，今年來經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客達1,130萬人次，同比增長118.6%；港澳單牌車數量超過265.2萬輛次，月均增長超過10%。

港珠澳大橋邊檢站相關負責人表示，為保障假日期間出入境旅客、車輛安全有序順暢通行，該站不斷完善邊檢查驗環節，有效提升口岸邊檢通關效率。該站亦與港澳出入境管理部門密切聯繫溝通，科學預測出入境客流資訊，提前加開、開足、開滿查驗通道，進一步優化出入境旅客通行體驗。