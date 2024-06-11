騙徒要求寄黃金投資充值　女子險失50萬人民幣

浙江省紹興市李女士（化名）日前在金舖買了50萬元人民幣（約54.5萬港元）的黃金後，要求金舖將黃金寄到外地。店員察覺有異於是報警，並將已運到飛機上的黃金截下。經研判，李女士遭遇新型詐騙方式，詐騙團夥利用寄送實物的方式，企圖逃避警方打擊。

李女士上月底前往位於銀泰城的金舖買金，金舖提供代寄服務，她購買後獲店員陪同投寄速遞。後來店長發覺不對勁，因一般顧客買金後都會自己拿回去。越城區公安分局反詐中心接報後趕到李女士工作的地方了解，她稱上月中有人加其微信，自稱是某光伏產業項目投資經理。她之後下載一個聊天軟件，群裏不時有人發送自己賺錢的訊息。後來該名經理給她安排客服點對點服務，告訴她可透過寄黃金方式投資充值，叫她買好黃金後把黃金和速遞單拍照發過去，其帳戶就會顯示金額，又叫她不要告訴民警投資的情況。

上月28日下午在機場停機坪上，涉事速遞已運上貨機準備起飛，民警及時將其攔下，並帶回紹興。民警對李女士解釋，這是一宗投資理財詐騙案，相關投資網站已無法登入。民警指出，聊天群裏的人都是騙子扮演，此案仍在進一步調查中。