台招待所設女體盛派對　醫生警告有食安疑慮

台灣台中市某私人招待所日前舉辦一場讓人血脈賁張的「女體盛」（即以裸體女性作為食物器皿）派對，從網傳畫面所見，一名全裸女子仰臥在桌面上，身上擺放了生魚、壽司等食物。女模特兒受邀的價碼為每小時2萬元（新台幣，下同，約4,900港元）。

當天的前置作業，單是由師傅現場製作料理，替女模彩繪，以及擺盤，至少就花1個多小時。為保持食材新鮮，女模在派對開始時才躺上餐桌，由工作人員迅速擺上鮮花點綴及各種日式壽司料理。女模除要忍受「冰涼」的生魚放在身上不能動，還要讓賓客在現場品頭評足。當天參加的賓客至少近20名，一名賓客私下表示，只看到各種高級生魚遮住女模身體，吃了甚麼完全沒印象。「女體盛」料理費用至少6萬元（約1.5萬港元）起，至於女模的費用至少也要4萬元（約9,800港元），整場派對花費至少10萬元（約2.5萬港元）。

有醫生警告，人體皮膚藏有金黃葡萄球菌、表皮葡萄球菌、甚至諾如病毒，私密處也恐有大腸桿菌等，且人體體溫約36°C，根本不適合保存生魚，食客可能因此感染細菌、病毒等，造成腸胃道問題。台中市衞生局稱，若是接獲通報，經查發現違反食品安全衞生管理法，將要求限期改正，如不改正將最高可罰款2億元（約4,900萬元），並得要求停業。