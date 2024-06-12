9部門支持跨境電商借展出海　參加重點展會

商務部等9個部門周二（11日）發布《關於拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》（下稱《意見》），支持跨境電商企業「借展出海」，支持跨境電商平台、出口、支付、物流、海外倉等企業參加中國進出口商品交易會（廣交會）、全球數位貿易博覽會等重點展會。

《意見》鼓勵金融機構探索優化服務模式，為具有真實貿易背景的跨境電商企業提供財務支援。鼓勵優化出口信用保險承保模式，為跨境電商國內採購提供保險保障。《意見》提出在符合法規要求、確保安全的前提下，促進和規範資料跨境流動，允許跨境電商、跨境支付等應用情境資料有序自由流動。支持符合資格的銀行和非銀行支付機構依規定憑交易電子訊息，為跨境電商企業提供高效、低成本的跨境資金結算服務。

此外，人民日報周三（12日）頭版文章指出，建立健全科學穩健的金融調控體系，要加速建構現代中央銀行制度。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝表示，人民銀行將健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，深化利率匯率市場化改革，落實中央銀行獨立財務預算管理制度，完善廣泛覆蓋、高效安全的現代支付體系，健全涵蓋全社會的徵信體系。