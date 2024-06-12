大陸男子駕小艇闖淡水河口　國台辦：個人行為

國台辦發言人陳斌華周三（12日）表示，近日大陸男子駕駛小艇進入淡水河口純屬個人行為，民進黨當局沒有必要草木皆兵，煞有介事政治操弄。陳斌華強調，該名男子回到大陸後，會依照相關規定處罰。

對於一家福建科技公司日前操作1架無人機到金門散發政治性傳單，造成當地困擾。陳斌華指出，這是大陸網友表達期盼統一、反對「台獨」態度的自發性行為。在相關區域起降民用小型航空器和升空飄物，應依法依規進行。

有台灣學者批評民進黨當局推「台獨課綱」，讓台灣學生「仇視、鄙視大陸」，應迅速設計新課綱。陳斌華指出，民進黨當局為謀求「台獨」，大搞「去中國化」。所推出的所謂教改政策和「台獨」課綱，刻意歪曲歷史，妄圖割斷兩岸歷史連結，不僅剝奪台灣青年學習本民族文化、了解本民族歷史的正當權利，荼毒台灣年輕一代，讓台灣同胞成為精神和文化上的無根浮萍，也煽動兩岸敵意、破壞兩岸和平，為台海形勢緊張動盪種下禍根。他又表示，歡迎台灣同胞特別是青年學生到大陸實地感受中華文化魅力，尋找文化根脈，補上在台灣沒有上的課。