大熊貓福寶完成適應　回國後首公開露面

旅韓大熊貓「福寶」今年4月因協議期滿返回中國，經過2個多月的隔離檢疫和過渡適應後，周三（12日）在四川中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地正式與公眾見面。

工作人員為福寶準備豐盛的竹子蛋糕，竹子、筍、紅蘿蔔、蘋果，還有小花。福寶亮相後先繞場一周，之後挑選一根紅蘿蔔來品嘗。中國大熊貓保護研究中心周二（11日）記者會指出，為了解和熟悉福寶在南韓飼養、健康和運輸等情況，中心在牠回國前安排專家前往南韓。中心副主任魏榮平稱，福寶最大障礙可能是適應竹子，因為四川竹子和南韓竹子有差異。所以，臥龍神樹坪基地的飼養團隊準備了這個季節大熊貓喜歡吃的苦竹、白夾竹、雷竹筍、桂竹筍，讓福寶選擇。

魏榮平稱，福寶沒到談婚論嫁的年齡，在育齡期前不會參與繁育工作。他指出，雌性大熊貓的育齡期一般為5到6歲。育齡期的雌性大熊貓，也要根據國家林草局每年下達、以優生優育為目標的繁育配對計劃參加當年繁育工作。大熊貓中心會做好福寶的營養供給，提供良好生活環境，展開行為訓練，保證牠身體和發育，為未來參與繁殖做好準備。