受暴雨影響　雅江縣多處泥石流斷路2人失蹤

受短時強降雨影響，四川省甘孜州雅江縣河口鎮多處日前出現泥石流，造成2人失蹤。省地災指辦發布地質災害氣象風險黃色預警，涉及甘孜、涼山2州6縣（市），同時在2個州共提前疏散912人避險。

四川省水利廳周二（11日）發布有關周一（10日）上午8時至周二上午8時汛情日報時指出，攀西地區、川西高原有小到中雨，部分地區有大到暴雨，局部地區降大暴雨；最大降雨為攀枝花市米易溶洞站128.7毫米。全省主要江河水勢平穩，無超警戒水位洪水發生。受降雨和水工程調蓄影響，雅安、樂山、內江、達州、宜賓、阿壩、甘孜、涼山、攀枝花等地部分中小河流發生小幅洪水波動，其中6個站水位變幅超過2米，26個立超過1米。

報告指出，自周一起，省防辦、省地災指辦在水利廳值班中心聯合開展防汛防地災值班工作。省級抽查6市（州）19個縣（市）防汛防地災單位（部門）；抽查地災防治責任人30人、山洪災害危險區責任人28個、水庫責任人20個值班值守情況，要求密切關注降雨趨勢，落實落細防范應對各項措施。甘孜州雅江縣境內G318線、S220線周一多處突發泥石流造成斷路，當地啟動搶險應急預案，安排應急車輛2輛，挖泥車4部，搶險人員15人展開搶險。截至周二中午12時，G318線已搶通一半，S220線則仍未搶通。