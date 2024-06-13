青島武術教練毆斃男童案　兩被告不服裁決上訴

山東省青島市一名8歲男童去年在武術館習武遭教練等3人毆打致死，案件周四（13日）在青島市中級人民法院一審公開宣判。兩名被告故意傷害罪成，判處無期徒刑及剝奪政治權利終身。另一名被告故意傷害罪成，判處3年有期徒刑，緩刑5年。其中兩名判囚終身的被告不服判決上訴，死者家屬亦對判決結果不滿意，將申請抗訴。

庭審歷時5小時，法院審理查明，被告張賢斌開設青島振宇聚英武術運動俱樂部、青島崇德聚英武術俱樂部，李海丁是俱樂部教練，張嘉豪則是張賢斌兒子，案發時在俱樂部幫忙教學。男童琦琦去年6月10日報名進入俱樂部學武，張賢斌等3人於同月18日上課期間，以琦琦訓練動作不規範為由，毆打並綑綁他，他隨後意識不清昏厥最終送院不治。經法醫鑑定，琦琦因鈍性物件多次擊打致廣泛軟組織挫傷導致創傷性休克並肺臟脂肪栓塞死亡。

法院認為，張賢斌和李海丁在教學訓練期間，違背國家法律，以暴力手段毆打琦琦身體致其死亡，兩人的行為構成故意傷害罪，且長時間毆打並綑綁未成年學員，犯罪情節惡劣，手段殘忍，後果嚴重，社會危害性大，依法應予嚴懲。張嘉豪參與上述犯罪行為，亦構成故意傷害罪，依法應予懲處。法院指，3人作為訓練機構工作人員，實施暴力傷害犯罪，依法應禁止他們從事密切接觸未成年人的工作。