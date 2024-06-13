華北高溫天氣持續　部分地區達42℃以上

中央氣象台周四（13日）預計，35℃以上高溫天氣當天至周六（15日）依舊盤踞在華北大部、黃淮、陝西中北部、山西中南部、蘇皖北部、湖北北部、內蒙古西部和東南部、新疆南疆盆地等地。其中，河北中南部、山東西北部、河南中北部等部分地區氣溫或達40℃至42℃以上

山西介休、河北平山周一（10日）的地表溫度，一度超過70°C。持續高溫天氣下，北京、河北保定、石家莊、滄州及山東萊西等地用電負荷不斷攀升。國網北京市電力公司在全市部署70個緊急救援駐點，同時開通24小時緊急送電服務，方便百姓快捷購電。山東淄博最近到醫院就診的中暑患者明顯增加，臨沂蒙陰縣沂蒙山區則因缺乏降雨，導致農作物和果樹生長受影響，部分地區水庫乾涸見底，地表開裂，產量預計相比去年下降三成，網傳有村民跪地求雨。目前各鄉鎮已採取措施緩解旱情，若有條件則展開人工降雨。

另一方面，水利部預計江南、華南及西南地區南部等地，周四至周六將迎來一次強降雨過程。湖南、江西、浙江、廣西及廣東多條河流將出現明顯漲水過程，部分或會發生超警洪水。水利部已組織防汛會商，分析研判雨情水情汛情發展態勢，安排部署暴雨洪水防禦工作。