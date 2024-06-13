12歲男童遭同學毆傷　164萬人民幣賠償未見蹤

陝西省安康市平利縣一名12歲男童2021年遭同學毆打致重傷後智力減退，喪失生活自理能力，法院早前裁定涉案人家長須賠償男童家屬164萬元人民幣（約180萬港元）。但家屬至今遲遲未收到賠償金，導致男童的治療和生活陷入困境。

男童祺祺（化名）2021年12月30日下午與同學打乒乓球期間，遭3名同年級不同班別的學生壓在球桌上拍照，他試圖掙脫逃跑無果，被對方踢倒在地。其中兩名學生騎上祺祺後背，不斷抓他的頭髮往地上撞，又拉着他的腿部往後拖數米。祺祺爬起身並嘗試反抗，對方卻因而被激怒，遂勒住他的脖子並錘擊其臉部逾20次。他當時診斷出現顱腦損傷、蛛網膜下腔出血，全身各處軟組織損傷等傷勢，隨後又出現抽搐、嘔吐、口吐白沫、神志不清及大小便失禁等狀況，經診斷患有抑鬱症及自閉症，安康市金州司法鑑定中心去年4月鑑定，祺祺二級重傷和四級傷殘。

祺祺父親劉先生去年5月向平利縣人民法院提起民事訴訟，法院裁定兩名涉案人。須賠償祺祺醫療費、護理費、殘障賠償金和精神撫慰金等多筆款項，由兩人的監護人共同賠付並承擔連帶責任。判決生效後，劉先生即向法院申請執行，但到現在一直沒有下文。法院指其中一人沒有可執行的財產，另一人則無法聯繫。其中一名涉事男童家長稱，孩子當初只是互相打鬧，根本不算毆打，又指祺祺患有癲癇。劉先生則駁斥對方說法與事實不符，指兩名學生曾多次向祺祺索要錢財，純屬校園欺凌。目前他已通過多種渠道向地方政府部門反映，希望能盡快執行判決，協助兒子渡過難關。