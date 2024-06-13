入獄後再被揭曾拐賣11名兒童　男子被判死刑

四川省66歲男子王浩文自2006年起，先後因犯拐騙及拐賣兒童罪被兩度判刑。內媒周四（13日）報道，仍在服刑的他早前又因涉及另一宗拐賣兒童案被重新提起公訴，南充市中級人民法院近日對王浩文等人一審宣判，主謀王浩文數罪併罰被判死刑，他目前已提出上訴。

王浩文1987年2月首次因犯詐騙罪而獲判處1年有期徒刑，隨後於2006年11月及2015年12月，分別判囚3年和15年，並罰款5萬元（人民幣，下同，約5.5萬港元）。他2019年3月15日在南充市嘉陵監獄服刑期間，再度因涉嫌拐賣11名兒童被解回南充市看守所羈押。案件資料顯示，他通常以糖果等食物引誘兒童，還和情人王某瓊、妻子胡某雄一起犯案，每拐賣一名兒童可獲利數萬元。服刑期間他一度否認拐賣該批兒童，一審時只承認拐賣其中3人。

南充中院上月下旬一審宣判，王浩文犯拐賣兒童罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，與此前的刑罰併罰，同時追繳其犯罪所得19.9萬元（約21.9萬港元），上繳國庫。王某瓊和胡某雄則分別被判囚3年半、罰款1萬元（約1.1萬港元），以及判囚3年和罰款6,000（約6,600港元）。3人均不滿結果並提出上訴。