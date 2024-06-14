王毅跟印尼對華合作牽頭人會晤　促進雙邊關係升級

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四（13日）在吉林跟印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特舉行中印尼高級別對話合作機制主席會晤。

王毅表示，多年來，以中印尼高級別對話合作機制為依托，保持緊密戰略溝通和協調，共同落實兩國元首重要共識，合力促進雙邊關係不斷提質升級，推動兩國命運共同體建設持續向前發展。他指明年是中印尼建交75周年，雙邊關係發展面臨著新的重要機遇，中方願同印尼一道，按照元首戰略引領，用好高級別對話合作機制這一平台，圍繞共建中印尼命運共同體主線，持續深化全方位戰略合作，打造發展中大國之間高水平戰略互信、多領域優勢互補、全方位協同發展的典範，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和全球繁榮穩定作出新貢獻。

王毅表示，雙方要籌劃好下階段高層交往，鞏固高水平戰略互信，繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切。他稱用好中印尼海上合作基金，實施更多互利合作項目，推動海上合作不斷取得新成果。

盧胡特重申印尼高度重視對華關係，堅定恪守一個中國原則，致力於推動兩國關係健康穩定發展。盧胡特指，高級別對話合作機制為落實兩國領導人共識，推動各領域合作發揮了重要作用。希望充分發揮機制功能，拓展合作領域，推動兩國務實合作取得更多成果。